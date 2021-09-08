Кондиционеры Haier в Крыму

Климатическая техника Haier уверенно выходит на рынок премиальных моделей. Если раньше упор делался на бюджетный и средний ценовой сегмент, то теперь ситуация стала меняться. Китайский производитель активно работает над улучшением каждой выпускаемой линейки. По качеству внутренних и внешних блоков он не уступает японским кондиционерам.

Климатическая техника от Хайер отличается высокой технологичностью и широким функционалом. В модельном ряду китайской фирмы представлено больше 200 моделей. Мы являемся официальным дилером Haier и предлагаем лучшие модели для дома и офиса. Sun Climate осуществляет доставку по всему Крыму. У нас можно купить кондиционер Haier как промышленного, так и бытового типа.

История бренда

В истории бренда Хайер можно выделить 5 ключевых этапов. За время своего существования фирма построила мощный производственный и исследовательский фундамент. Первый этап – запустил глава фирмы Чжан Жуйминя. Он заключался в разработке стратегии бренда. В качестве главного правила был выбран девиз «Качество превыше всего». А само основание произошло в китайском городе Циндао.

Открытие фирмы Хайер состоялось в 1984 году. Первоначально фирма называлась «Холодильная компания Циндао». А выпускаемая продукция продавалась только на внутреннем рынке. Спустя 4 года компания праздновала первую победу – фирме была присуждена «Национальная премия качества». А сам концерн поднялся на лидирующие строчки в КНР по выпуску холодильников.

Второй этап – диверсификация, когда был запущено производство кондиционеров. Фирма Haier первая среди китайских производителей использовала стандарт ISO 9001. В 1993 году концерн вышел на Мировой фондовый рынок. А через год фирма приняла участие в престижной международной выставки «Expo», проходящей в Соединенных Штатах.

На третьем этапе фирма Хайер занялась созданием международной стратегии. В конце 90-х годов концерн открывает производство:

Америке. Италии. Таиланде. Тунисе. Пакистане. Иордании и других странах.

Четвертый этап пришелся на время глобализации. Тогда фирма создала целую сеть из 80 торговых представительств и сервисных центров. В 2012 году концерн вошел в список самых конкурентных корпораций земного шара. Через год руководство фирмы сделало упор на расширение присутствия в глобальной сети. Концерн Хайер вложился в разработку сервиса интернет-продаж и создания профессиональных ресурсов.

Фирма выпускает высокотехнологичную продукцию, которая в полном объеме отвечает на современные запросы мирового рынка. Концерн производит:

планшеты;

смартфоны;

телевизоры;

солнечные панели;

водонагреватели;

фанкойлы;

чиллеры;

холодильники;

стиральные машины;

отопительное оборудование;

кондиционеры.

Сейчас фирма владеет 24 заводами, 21 индустриальным парком и 10 научно-исследовательскими лабораториями. Они расположены по всему миру. В 2001 году был открыт первый исследовательский институт. В 2011 году научный центр Haier заслужил звание «Лучший негосударственный институт» на территории КНР. Большая часть прибыли инвестируется в разработку новых продуктов и передовых технологий. Концерн запатентовал более 14000 технологий и 4500 изобретений.

В 2007 году открылось официальное представительство Хайер в РФ. Оно осуществляет поставки на внутренний рынок. Руководство взяло за основу главные ценности и правила компании. Представительство предлагает широкий ассортимент из 2000 наименований. Из них более 500 моделей климатического оборудования. К покупке предлагаются кондиционеры как бытового, так и полупромышленного типа.

Среди них можно встретить:

инверторные;

классические On/Off;

мульти сплит-системы;

мульти-зональные системы VRF и устройства автоматики.

Купите кондиционеры Хайер по доступным ценам в Крыму и Симферополе. Эта фирма стремительно завоевывает российский рынок благодаря надежности и привлекательному дизайну климатической техники.

Преимущества бытовых кондиционеров Haier

Собираясь купить кондиционер Хайер в Крыму, познакомьтесь с преимуществами бренда:

Качество и функциональность.

Китайский концерн основал несколько институтов, чтобы производить климатическую технику адресно. Все кондиционеры, представленные на нашем сайте, были разработаны с учетом климата страны поставки. Продукция, предназначенная для России, дополнительно получила защиту от обледенения.

Автоматическая чистка.

Купить кондиционер Хаейр в Симферополе выгодно из-за простоты ухода. Многоступенчатая система очистки избавляет от необходимости проводить сложные манипуляции. Активация многих функций происходит в автоматическом порядке.

Современный внешний вид.

Китайский производитель использует материалы с антистатическим свойством. Поэтому пыль не оседает на климатическом оборудовании. Благодаря этому внешний вид кондиционеров Haier остается презентабельным. А дизайн сплит-систем постоянно отмечается различными наградами на выставках бытовой техники.

Приемлемая стоимость.

Сплит-системы Haier лидируют по соотношению цена/качество/функциональность. У китайского производителя практически нет конкурентов. Многие модели доступны клиентам, которые дорожат своими деньгами.

Общие характеристики и особенности кондиционеров Haier

Хотя каждая модель и линейка получает свои инновации и технические характеристики. Есть ряд особенностей свойственных всем моделям бренда. Ознакомится с ними можно в таблице 1.

Таблица 1 – Общие характеристики и особенности

Общие технические характеристики кондиционеров Хайер Особенности бренда Класс энергоэффективности А++ Возможность применения длинных коммуникаций у большинства кондиционеров бренда. В кондиционерах используется безопасный и экологичный фреон R32. Широкий выбор кондиционеров с разным дизайном и опциями. В каждую модель монтируется компрессоры от фирмы Mitsubishi. Это касается климатического оборудования последнего поколения.

Лучшие технологии фирмы Хайер

Китайский производитель активно внедряет собственные технологии. За всю историю деятельности у бренда есть несколько лучших инноваций. Разберем несколько из них, которые фирма внедряет в последние годы.

Таблица 2 – Лучшие технологии бренда

Лучшие технологии производителя Хайер Описание технологии Модуль UVC со светодиодными УФ-лампами Степень очищения воздуха пыли достигает 95%. Самоочистка Steri Clean Стерилизация теплообменника, осушение и очищения. IFD-фильтр Он представляет собой пористый материал, в котором проделаны 8616 отверстия. Это позволяет удалять самую мелкую пыль из воздуха. Экодатчик Корректирует направление воздушных масс, контролируя присутствие и местоположение людей в комнате. Наибольший угол обнаружения составляет 120 градусов. Управление по Wi-Fi Инновация позволяет владельцам смартфонов контролировать работу приложения с приложений. Его можно установить на гаджеты, функционирующие на базе Android или iOS.

Обзор некоторых линеек кондиционеров Haier

Хайер предлагает своим покупателям разнообразие линеек кондиционеров. В серийном выпуске представлены инверторные и классические приборы. Они отличаются разными функциональными параметрами.

Таблица 3 – Обзор некоторых линеек кондиционеров Хайер

Название линейки Описание характеристик и функций FLEXIS В линейку входят инверторные кондиционеры, снабженные модулем UVC. Климатическая техника серии отличается бесшумной работой, наличием функции самоочистки и самодиагностики. А еще в нее встроен экодатчик и таймер. Оборудование вырабатывает объемный поток воздуха, чтобы быстро охладить помещения. JADE В серии представлены супертихие кондиционеры, снабженные функцией очистки воздуха. Встроенный анализатор частиц контролирует уровень загрязнения. Чтобы оборудование создало идеальный микроклимат, он активизирует нужные фильтры. Еще в моделях есть режим энергосбережения, обогрев и охлаждение. В приборах встроен IFD-фильтр, опция «комфортный сон», таймер. LIGHTERA On/Off В серии представлены функциональное климатическое оборудование, которым можно управлять по Wi-Fi. Есть турбо-режим, таймер и УФ-очистка. Свежий воздух обеспечивают антибактериальные и угольные фильтры. PEARL Линейка представлена недорогими и тихими кондиционерами. Первые модели ON/OFF, выпускаемые на фреоне R32. Климатическая техника отличается простым управлением, она имеет все необходимыми функциями. Серия имеет хорошие показатели по уровню шума для кондиционеров 22 дБ.

Как выбрать кондиционер Haier в Симферополе?

Собираясь купить кондиционер Хайер, руководствуйтесь не ценой, а мощностью. Она рассчитывается на определенную площадь, ее метраж можно увидеть в описаниях каждой модели. Заранее определите для каких целей он вам нужен, где планируется его установить.

Если требуется кондиционер для отеля или загородного дома, то оптимальным вариантом будут канальные системы Haier. Они не портят дизайн комнат, так как спрятаны в стенах и потолках. Для охлаждения столовых или ресторанов подойдут колонные системы. В таких помещениях не всегда получается установить потолочные кондиционеры. Поэтому подходят только варианты, которые можно расположить по периметру. Тогда они практически не станет мешать.

При большом помещении выберите мультизональные системы кондиционирования VRV/VRF/MRV Haier. Конечно, если состояние потолка позволяет. Их установка разрешит массу проблем с поддержанием оптимальной температуры в комнате. В офисах с большим метражом можете разместить кассетные системы от фирмы Хайер. Они достаточно мощные, чтобы охлаждать просторные помещения. Обычно их монтируют в потолке.

Необходимо охладить торговое помещение, но нет возможности вмонтировать кондиционер в фальшпотолок? Идеальный выход из положения – напольно-потолочные системы Haier. Они часто используются в супермаркетах. Их размещают прямо на входе, где летом нужно охладить, а зимой согреть поток посетителей.

Сплит-системы Хайер самый подходящий вариант для обычной квартиры. Они состоят из внешнего и внутреннего блока. Они отличаются простотой и высокой эффективностью. Если их правильно эксплуатировать, то они могут работать на охлаждение достаточно больших комнат. Однако они требуют заправки и очищения фильтров, чтобы он функционировал на полную мощь. Иначе их эффективность постепенно будет снижаться.

Почему стоит купить кондиционер Хайер в Симферополе именно у нас?

Покупка у официального дилера фирмы Haier имеет ряд преимуществ:

КАЧЕСТВО

Sun Climate стремится предлагать своим клиентам не просто технику, а качественную сертифицированную продукцию.

УДОБНО И ПОНЯТНО

Комфорт клиентов стоит для нас на первом месте, поэтому мы постарались сделать интерфейс сайта максимально простым. Вы с легкостью сможете разобраться в функционале и найти подходящую модель.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Нам важно получать от клиентов отклик о своей работе. Это позволяет нам, становиться лучше, работать над качеством услуг. Чтобы наши клиенты всегда могли с нами связаться, мы предоставляем круглосуточную консультацию в онлайн чате.

По телефону: +7(978)068-88-35.

ГАРАНТИЯ

На всю нашу продукцию распространяется гарантия от 2-х лет. Поэтому вы можете быть уверены в их качестве и долгой службе. При покупке техники вы можете заказать у нас установку. На монтаж тоже действует гарантия 12 месяцев.

МНОГО СПОСОБОВ ОПЛАТЫ

Для удобства наших клиентов мы разработали несколько способов оплаты: наличная, безналичная, тендеры по 44-ФЗ и 223-ФЗ. А еще вы можете купить кондиционеры в Sun Climate по договору. Оплатить покупку вы можете при получении, не внося предоплату.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Sun Climate является официальным дилером в Крыму и Симферополе. Поэтому мы можем предлагать сертифицированную продукцию по приемлемым ценам без огромных наценок.

FAQ : Ответы на частые вопросы

В какие сроки будет доставлен приобретенный кондиционер?

Если кондиционер находится в наличии, то он будет привезен в течение 24 часов после заказа.

В каких городах вы работаете?

Мы осуществляем доставку по всему Крыму. При покупке есть возможность заказать монтаж.

Отличается ли ваша гарантия по срокам от гарантийного периода производителя?

Sun Climate является официальным дилером, поэтому на наши кондиционеры распространяются гарантийные обязательства фирмы Хайер в полном объеме.

Наша фирма предлагает купить кондиционер Haier как бюджетного, так и премиум класса. Мы предлагаем самые выгодные цены в Симферополе и Крыму. Наша продукция полностью оригинальная, она обладает всеми сертификатами. А каталог постоянно пополняется новыми моделями. Закажите кондиционер Хайер у нас, чтобы получить быструю доставку и все гарантии.